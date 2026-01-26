В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?

Ключова политическа седмица. Очаква се президентът Илияна Йотова да започне консултации с политическите сили и с кандидатите за служебен премиер, както и да насрочи дата за предсрочния парламентарен вот.

В петък Конституционният съд взе решение и прекрати предсрочно мандата на Румен Радев като държавен глава, а поста пое Илияна Йотова. Така тя стана първата жена президент на страната ни.

Очаква се тази седмица решението на Йотова да продължи конституционната процедура за избор на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет. Тя трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер.

Според последните промени в Конституцията за поста може да се избира само от лицата в т. нар. "домова книга". Това са председателят на Народното събрание, управителят и тримата подуправители на БНБ, омбудсманът и неговият заместник, шефът на Сметната палата или неговите заместници.

Номинираният от Илияна Йотова за служебен премиер трябва да представи проект на кабинет и след консултации с парламентарните партии, да подпише указ за назначаване на служебно правителство. От това зависи и кога ще бъдат изборите за нов парламент. По Конституция срокът за насрочването на вота е 2 месеца след назначаването на временно правителство. Ако процедурата отнеме повече време, вотът може да бъде и след Великден.