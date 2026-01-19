След рулетката с мандатите - кой ще бъде служебен премиер?

След като рулетката с мандатите приключи без резултат, предстои президентът да стартира следващата процедура по Конституция – назначаването на служебно правителство. За целта Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Кой може да заеме поста служебен министър-председател и какво следва от тук насетне?

Президентът Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Според последните промени в Конституцията министър-председател може да бъдат избирани само от 10 души, заемащи отговорни постове в държавата. Това са председателят на НС, управителят на БНБ и тримата подуправители, председателят на Сметната палата или неговите двама заместници, както и омбудсманът и неговият заместник. От потенциалните кандидати за премиер предварително заявиха, че няма да приемат поста председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев и омбудсманът Велислава Делчева.

От някои парламентарни групи настояват подуправителят на БНБ Андрей Гюров да бъде посочен за служебен премиер, но в момента той временно е отстранен от поста. Дали това може да спре президентът, предстои да разберем. Заедно с назначаването на служебно правителство, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

Паралелно с това активно нарастват предположенията, че президентът ще се включи със своя партия на предстоящия извънреден вот.

Андрей Райчев - социолог: "Вътрешната обстановка е изцяло в негова полза, говоря за президентът Радев, противниците му са в ситуация да го чакат и да казват кога най-после ще дойдеш. Привържениците, които са от много различен характер, почти са сигурни, че ще става. Драмата седи. И най-важното нещо - международната обстановка е много сериозно в негова полза." Димитър Ганев - социолог: "Беше му предоставен подарък от страна на мнозинството с оставката, за да може да атакува парламентарни избори преди президентските."

Решението е на президента Румен Радев.

