БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След рулетката с мандатите - кой ще бъде служебен премиер?

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Политика
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След като рулетката с мандатите приключи без резултат, предстои президентът да стартира следващата процедура по Конституция – назначаването на служебно правителство. За целта Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Кой може да заеме поста служебен министър-председател и какво следва от тук насетне?

След като рулетката с мандатите приключи без резултат, предстои президентът да стартира следващата конституционна процедура – назначаването на служебно правителство.

Президентът Румен Радев трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Според последните промени в Конституцията министър-председател може да бъдат избирани само от 10 души, заемащи отговорни постове в държавата. Това са председателят на НС, управителят на БНБ и тримата подуправители, председателят на Сметната палата или неговите двама заместници, както и омбудсманът и неговият заместник. От потенциалните кандидати за премиер предварително заявиха, че няма да приемат поста председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев и омбудсманът Велислава Делчева.

От някои парламентарни групи настояват подуправителят на БНБ Андрей Гюров да бъде посочен за служебен премиер, но в момента той временно е отстранен от поста. Дали това може да спре президентът, предстои да разберем. Заедно с назначаването на служебно правителство, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

Паралелно с това активно нарастват предположенията, че президентът ще се включи със своя партия на предстоящия извънреден вот.

Андрей Райчев - социолог: "Вътрешната обстановка е изцяло в негова полза, говоря за президентът Радев, противниците му са в ситуация да го чакат и да казват кога най-после ще дойдеш. Привържениците, които са от много различен характер, почти са сигурни, че ще става. Драмата седи. И най-важното нещо - международната обстановка е много сериозно в негова полза."

Димитър Ганев - социолог: "Беше му предоставен подарък от страна на мнозинството с оставката, за да може да атакува парламентарни избори преди президентските."

Решението е на президента Румен Радев.

Вижте повече в прякото включване на Вера Александрова.

#мандат #Димитър Ганев #Андрей Райчев #президент

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
5
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
6
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: У нас

Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени
Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
Жена загина в катастрофа край Карлово Жена загина в катастрофа край Карлово
Чете се за: 00:40 мин.
Румен Радев изрази съболезнования за тежката влакова катастрофа в Испания Румен Радев изрази съболезнования за тежката влакова катастрофа в Испания
Чете се за: 00:47 мин.
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще залеят пазарите в Европа
Чете се за: 06:10 мин.

Водещи новини

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ