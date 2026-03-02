Още нови лица влизат от квотата на "Продължаваме Промяната" в листите на ПП-ДБ

Още нови лица ще се включат в листите на "Продължаваме Промяната", съобщават от партията.

Към листите на "Продължаваме Промяната" се присъединява 29-годишният Хасан Хасанов (Сани), българин от турски произход с активна гражданска позиция и активен участник в протестите през декември 2025 г. Юрист с професионален фокус върху институционалното развитие и европейските политики, изградил експертиза във взаимнодопълващи се направления. Работи като правен консултант на международни технологични компании.

"Продължаваме Промяната" включва в листите си проф. Милена Иванова-Шиварова, един от най-изявените имунолози в България. Само преди дни тя беше избрана за член на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по имуногенетика.

Ново лице в листите на "Продължаваме Промяната" е и Георги Черкезов, журналист, работил преди години във в. Труд и участвал в ТВ сериал "София - ден и нощ". По настоящем работи в IT сектора.