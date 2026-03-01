БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Продължаваме Промяната" ще включи в листите си лица от протестите

"Продължаваме Промяната" ще включи в листите си едни от ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция. Това съибщиха от политическата формация. По време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски, посочват от партията.

От поколението Z в листите на "Продължаваме Промяната" влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години и беше едно от водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Към момента е студент по право в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, както и работи в сферата на застраховането.

В листите ще бъде и Александър Иванов, студент по право в Софийския университет. На 6 декември 2025 г. той е сред учредителите на Обединение "Студенти против мафията".

Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи.

Марин Тихомиров е един от най-ярките говорители на ромската общност в последните години и непримирим борец за справедливост. Каузата му е да убеди колкото се може повече представители на ромската общност да не продават гласа си.

"Продължаваме Промяната" включва в своята квота в листата на ПП-ДБ и Мартина Стефанова - дългогодишен активен участник в културния и обществения живот, носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал.

