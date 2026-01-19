Служители на спрения дървопреработвателен завод във Велико Търново излизат на протест

Служителите на голямото предприятие за дървопреработка, сочено като основен замърсител на въздуха във Велико Търново излязоха на протест днес. Причината - наложената от РИОСВ принудителна административна мярка за спиране на половината от производството на завода. 170 работници и стотици външни партньори са застрашени да останат без работа.

В следващите дни се очаква от регионалната екоинспекция да предприемат принудително изпълнение на наложената мярка, а от своя страна от ръководството на завода заявяват, че ще обжалват по съдебен път това решение.

Служителите на завода за дървопреработка настояват изпълнението на заповедта са спиране на производството на ПДЧ плоскости да бъде отменена.

„Застрашена ни е работата. Имаме семейства, трябва да ги издържаме, тъй че ако евентуално заводът затвори, ние сме на пътя.“ „Искаме да работим. Искаме да изхранваме семействата си, да изучим децата си.“ „Това всичкото е политика. Министър в оставка, който трябва да вече си заминава решава и прави един подпис. Удря един подпис. Утре го няма. После кой ще носи отговорността за тези хора.“

След връчване на заповедта за спиране на производството, в срок от 24 часа от предприятието представиха на РИОСВ план, в който посочиха, че са им необходими 58 дни, за да спрат безопасно производството на ПДЧ. От екоинспекцията обаче заявиха, че този срок е недопустим и със съдействието на полицията предприемат принудително изпълнение на мярката. Днес от ръководството на компанията заявиха, че ще преработят плана за спиране.

Николай Банков, управител на предприятието: „В тази ситуация, в която сме принудени това, което правим като възможно е в рамките на 7 работни дни да успеем да спрем линиите, но се надявам междувременно да имаме решение, което да работи в търсенето на консенсус.“

До решението за налагането на принудителната мярка се стигна след стотици сигнали на жителите на града и на общината. До момента в предприятието многократно са извършени проверки, при които не са установени превишения на нормите за качество на въздуха, но от отдел „Екология“ на Общината подчертават, че проблемът е разпространението на миризми.

Зорница Кънчева, главен експерт Отдел „Екология, чистота и озеленяване“ Община Велико Търново: „Тези миризми съдържат органични съединения, съдържащи се в дървесината и това, което трябваше да направи от самото начало от зачестяването на сигналите 2021 - 2022 година, беше да елиминира тези миризми.“

От компанията заявяват, че ще търсят правата си в съда както за наложената крайна мярка за спиране на половината производство, така и за пропуснатите ползи.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.