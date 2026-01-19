От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите „Сливница“ и „Обеля“

От днес до 18 юли временно ще бъде преустановено движението на метровлаковете между станциите „Сливница“ и „Обеля“. Причината - строителството на разширение на метрото в кв. „Обеля“.



За посочения период метростанция „Сливница“ ще бъде крайна за метролинии № 1 и № 4; метростанция „Обеля“ ще бъде крайна за метролиния № 2.

Заради разширяването на метрото в района се разкриват нови автобусни спирки по линии 31 и 81, посочват от Столичната община.