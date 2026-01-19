БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
08:40, 19.01.2026
Чете се за: 00:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 19.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 19.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:26, 19.01.2026
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен...
06:22, 19.01.2026
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
06:15, 19.01.2026
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
05:55, 19.01.2026
До -12°: Жълт код за студено време
23:59, 18.01.2026
В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно...
23:26, 18.01.2026
Думите на 2025: Евро, безобразие и протест
23:13, 18.01.2026
С кънки на лед по замръзналото езеро Балатон (СНИМКИ и ВИДЕО)
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
5
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
6
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Реклама
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
5
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 18.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 18.01.2026 г., 12:20 ч.
12:20, 18.01.2026
Спортни новини 17.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 17.01.2026
Спортни новини 17.01.2026 г., 12:25 ч.
12:29, 17.01.2026
Спортни новини 16.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 16.01.2026
Спортни новини 16.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 16.01.2026
Реклама
Водещи новини
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
06:15, 19.01.2026
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100
06:37, 19.01.2026
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
08:46, 19.01.2026
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Александър Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да останат в домовете си
07:31, 19.01.2026
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
06:22, 19.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
07:55, 19.01.2026
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен...
06:26, 19.01.2026
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
07:10, 19.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ