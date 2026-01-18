С кънки на лед по замръзналото езеро Балатон (СНИМКИ и ВИДЕО)

Студената вълна донесе приятни изненади - езерото Балатон в Унгария замръзна достатъчно за безопасно каране на кънки на лед в почивния ден.

Балатон е най-голямото езеро в централна Европа.

По данни на полицията ледът в южната част на езерото е достигнал дълбочина между 12 и 15 сантиметра, с което е премината границата за безопасно стъпване на повърхността.

Все пак властите предупреждават, че слоят е по-тънък на север.

Позволено беше карането на до 70 метра от брега.

По-рано тази седмицата езерото замръзна за първи път от 9 години.