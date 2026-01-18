БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в...
Чете се за: 06:47 мин.
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С кънки на лед по замръзналото езеро Балатон (СНИМКИ и ВИДЕО)

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Студената вълна донесе приятни изненади - езерото Балатон в Унгария замръзна достатъчно за безопасно каране на кънки на лед в почивния ден.

Балатон е най-голямото езеро в централна Европа.

По данни на полицията ледът в южната част на езерото е достигнал дълбочина между 12 и 15 сантиметра, с което е премината границата за безопасно стъпване на повърхността.

Все пак властите предупреждават, че слоят е по-тънък на север.

Позволено беше карането на до 70 метра от брега.

По-рано тази седмицата езерото замръзна за първи път от 9 години.

#езерото Балатон #кънки на лед #замръзнало езеро

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
3
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
5
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
6
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Европа

Преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна продължават в Давос
Преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна продължават в Давос
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
Студена вълна в Полша, термометрите показаха -22° Студена вълна в Полша, термометрите показаха -22°
Чете се за: 00:37 мин.
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Осем души загинаха при три лавини в Австрия Осем души загинаха при три лавини в Австрия
Чете се за: 02:30 мин.
Първи тур на президентските избори в Португалия Първи тур на президентските избори в Португалия
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете? Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Човешкият фактор опорочава изборите
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ