ИЗВЕСТИЯ

Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Кая Калас: Последните събития в Близкия изток са опасни

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
По света
кая калас руските изтребители естония изключително опасна провокация
Последните събития в Близкия изток са опасни. Това коментира върховният представител на ЕС Кая Калас.

"Иранският режим е убил хиляди. Неговите балистични ракети и ядрени програми, заедно с подкрепата за терористични групи, представляват сериозна заплаха за световната сигурност. ЕС прие строги санкции срещу Иран и подкрепи дипломатически решения, включително по ядрения въпрос.

Разговарях с министъра на външните работи на Израел Саар и други министри в региона. ЕС също така координира тясно с арабските си партньори, за да проучи дипломатически пътища.

Защитата на цивилното население и международното хуманитарно право са приоритет. Нашата консулска мрежа е изцяло ангажирана с улесняването на заминаванията на граждани на ЕС. Несъщественият персонал на ЕС се изтегля от региона.

Нашата военноморска мисия „Аспидес“ остава в повишена бойна готовност в Червено море и е готова да помогне за поддържането на отворен морски коридор", каза Кая Калас.

#напрежение в Близкия изток #Кая Калас

