Кая Калас: Последните събития в Близкия изток са опасни

Последните събития в Близкия изток са опасни. Това коментира върховният представител на ЕС Кая Калас.

"Иранският режим е убил хиляди. Неговите балистични ракети и ядрени програми, заедно с подкрепата за терористични групи, представляват сериозна заплаха за световната сигурност. ЕС прие строги санкции срещу Иран и подкрепи дипломатически решения, включително по ядрения въпрос.

Разговарях с министъра на външните работи на Израел Саар и други министри в региона. ЕС също така координира тясно с арабските си партньори, за да проучи дипломатически пътища.

Защитата на цивилното население и международното хуманитарно право са приоритет. Нашата консулска мрежа е изцяло ангажирана с улесняването на заминаванията на граждани на ЕС. Несъщественият персонал на ЕС се изтегля от региона.

Нашата военноморска мисия „Аспидес“ остава в повишена бойна готовност в Червено море и е готова да помогне за поддържането на отворен морски коридор", каза Кая Калас.