Учител в германска детска градина е заподозрян в сексуални посегателства върху шест деца

Учител в детска градина е задържан в централната германска провинция Хесен по подозрение в многобройни случаи на сексуална злоупотреба с деца, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Смята се, че 34-годишният мъж, който няма предишни присъди, е извършил посегателства върху шест момчета на възраст около 4 години, докато е бил на работа, а също, че е създавал материали с детска порнография, уточни прокуратурата в град Гисен и полицията в Източен Хесен. Не може да се изключи възможността да са били извършени и други посегателства.

Мъжът не е коментирал обвиненията, когато се е явил пред следствието. Според съобщенията, в момента той се намира в ареста. Полицията и прокуратурата са открили мъжа чрез разследвания в уебсайтове в даркнета. Първоначално той е бил разследван по подозрение в притежание на детска порнография.

По време на претърсване от заподозрения са иззети множество устройства за съхранение на данни и други доказателства, включително изображения и видеоклипове. До ареста си мъжът е работил като учител в градчето Гребенхайн.

Разследването на полицията и прокуратурата продължава, като се извършва оценка на иззетите устройства за съхранение на данни и се информацията от разпитите на свидетели.

По практически причини и за да се защитят личните права на засегнатите лица, понастоящем не може да бъде предоставена допълнителна информация, заявиха властите. Полицията е в контакт с засегнатите лица и работи със съответните специализирани служби, за да осигури цялостна грижа и подкрепа на жертвите.