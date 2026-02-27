БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща...
Чете се за: 06:17 мин.
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учител в германска детска градина е заподозрян в сексуални посегателства върху шест деца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази
учител германска детска градина заподозрян сексуални посегателства шест деца
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Учител в детска градина е задържан в централната германска провинция Хесен по подозрение в многобройни случаи на сексуална злоупотреба с деца, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Смята се, че 34-годишният мъж, който няма предишни присъди, е извършил посегателства върху шест момчета на възраст около 4 години, докато е бил на работа, а също, че е създавал материали с детска порнография, уточни прокуратурата в град Гисен и полицията в Източен Хесен. Не може да се изключи възможността да са били извършени и други посегателства.

Мъжът не е коментирал обвиненията, когато се е явил пред следствието. Според съобщенията, в момента той се намира в ареста. Полицията и прокуратурата са открили мъжа чрез разследвания в уебсайтове в даркнета. Първоначално той е бил разследван по подозрение в притежание на детска порнография.

По време на претърсване от заподозрения са иззети множество устройства за съхранение на данни и други доказателства, включително изображения и видеоклипове. До ареста си мъжът е работил като учител в градчето Гребенхайн.

Разследването на полицията и прокуратурата продължава, като се извършва оценка на иззетите устройства за съхранение на данни и се информацията от разпитите на свидетели.

По практически причини и за да се защитят личните права на засегнатите лица, понастоящем не може да бъде предоставена допълнителна информация, заявиха властите. Полицията е в контакт с засегнатите лица и работи със съответните специализирани служби, за да осигури цялостна грижа и подкрепа на жертвите.

#учител педофил #педофил #задържан за педофилия #детска градина #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
3
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
5
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
3
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
5
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Европа

Арктическото шахматно поле – какво следва за Гренландия?
Арктическото шахматно поле – какво следва за Гренландия?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
8467
Чете се за: 01:57 мин.
Протест пред иранското посолство в Лондон Протест пред иранското посолство в Лондон
Чете се за: 00:37 мин.
Кая Калас определи смъртта на Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история" Кая Калас определи смъртта на Али Хаменей като "решаващ момент в иранската история"
6352
Чете се за: 02:45 мин.
Външните министри на ЕС ще обсъдят ситуацията в Иран Външните министри на ЕС ще обсъдят ситуацията в Иран
Чете се за: 00:45 мин.
Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ