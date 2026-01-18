БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 04:27 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Студена вълна в Полша, термометрите показаха -22°

Христо Ценов
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Полша също е обхваната от студена вълна - в ранните часове температурите достигнаха -22 градуса по Целзий на места в страната.

Дневните температури варираха около -10 градуса.

Най-дълбокото езеро в страната замръзна заради продължителния студ, както и река Чарна Ханча в коридора Сувалки в североизточната част на страната. Синоптиците предупреждават за обилен снеговалеж в цялата страна през идната седмица.

В градовете многократно са се увеличили разходите за почистване на пътищата и за справяне с екстремните температури.

