Студена вълна в Полша, термометрите показаха -22°

Полша също е обхваната от студена вълна - в ранните часове температурите достигнаха -22 градуса по Целзий на места в страната.



Дневните температури варираха около -10 градуса.

Най-дълбокото езеро в страната замръзна заради продължителния студ, както и река Чарна Ханча в коридора Сувалки в североизточната част на страната. Синоптиците предупреждават за обилен снеговалеж в цялата страна през идната седмица.

В градовете многократно са се увеличили разходите за почистване на пътищата и за справяне с екстремните температури.