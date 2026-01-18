"Няма накъде": Как се справят работещите на открито в мразовитите дни

Температурите паднаха под нулата в цялата страна. Мразовитото време ще се задържи и през следващите дни.

Въпреки студа, много хора са принудени да работят на открито всеки ден.

Как се справят при тези трудни условия работещите във Варна?

От рано тази сутрин при температура от минус 10 градуса, орнитолози и доброволци започнаха преброяването на водолюбивите птици в района на Варненското езеро.

Велина Панамска, доброволец към Българско дружество за защита на птиците:

Подготвени сме с топлещи ръкавици, топлещи дрехи, ентусиазъм, топли напитки.... Христо Апостолов, Българско дружество за защита на птиците:

Дълго време сме на открито, но това не ни притеснява по някакъв начин. Трябва да се свърши работата.

На кооперативния пазар във Варна също има ентусиасти.

Въпреки че термометрите показват 7 градуса под нулата, тук има малко търговци, които продават своята стока.

Трудно е на минусови температури. Сега, ако има вятър, няма да издържим и ще се приберем. При нас е по-трудно, но няма накъде - трябва да се работи.

Сева пече хляб и закуски на пазара. И споделя, че в ледените дни е с намалено работно време.

Работодателят прави компромис, обажда се постоянно през деня да пита колко е температурата, дали има клиенти. Няма да ни остави до 8 часа тук, да станем на шушулки.

Студът е най-опасен за хората, които живеят на улицата. В приюта за бездомни в града продължават да приемат премръзнали хора, въпреки че капацитетът им е запълнен.

Марко Марков, директор на Комплекс за социални услуги за бездомни лица и семейства - Варна: Радват се хората, че ги прибираме и идват на топличко. Като докарахме трима от потребителите, единият отиде и прегръщаше радиатора. Толкова беше радостен, че е прибран някъде и ще има някакъв подслон.

От приюта обещават, че няма да оставят на улицата нуждаещите се.

Автори: Нивелина Няголова-Георгиева и Петър Дойкински