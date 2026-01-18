Напрежението в Минесота ескалира, причината - имиграционната политика на Тръмп

Сблъсъци между противници и привърженици на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп в Минеаполис.



Двете групи разменяха снежни топки и балони с вода, стигна се до словесна агресия.

Пристигналите на място полицейски части успяха да разделят двата лагера.

Причина за напрежението в щата Минесота са двете стрелби на служители на имиграционните служби срещу граждани, като при единия инцидент почина 37-годишна жена.

По нареждане на губернатора на Минесота Тим Уолц, са мобилизирани местните подразделения на националната гвардия.