ИЗВЕСТИЯ

Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд

Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Председателят на Българската федерация по ски похвали сноубордистите ни за изключителния успех в Банско.

Цеко Минев
Слушай новината

Председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев изрази възхищението си от постиженията на родните състезатели по време на Световната купа в Банско. В неделя България отбеляза исторически момент, след като Тервел Замфиров и Радослав Янков завършиха съответно първи и трети в паралелния гигантски слалом при мъжете.

„Наистина по-добре не може да бъде. В историята на българските зимни спортове никога не е имало двама наши състезатели на подиума в Световната купа, и то с победител. Това е отборна работа. Те се чувстват от ден на ден все повече отбор. Всички други нации започват да гледат на нас по съвсем различен начин. Успехът е плод на изключително много работа, на много години труд. Нека да го кажа пак – Радо Янков повлече крак след световната купа. Направи се много добра организация. Много деца искаха да се включат в сноуборда и виждате след години какво се получава. Всички са много млади, все още, но и след тях вече идва следващо поколение“, заяви Минев.

„За Малена какво да кажа. На 16 години и нещо да си това ниво в световна купа при всичките останали най-добри. Това е нещо уникално, което се случва много рядко“, каза още председателят на Българската федерация по ски.

Минев сподели и очакванията си за Олимпийските игри в Милано / Кортина, които започват в началото на февруари.

„Всеки има някакви мечти и надежди, които таи в себе си. Момчетата и момичетата са супер мотивирани, което е най-важното. Виждат къде са и знаят какво могат да направят. Конкуренцията е ужасна. В Банско са всичките, които ще бъдат и на Олимпиадата. От там нататък трябва и много голяма доза късмет, виждате за какво става дума в този спорт. Шанс и вяра в собствените сили, което те го имат. След днес това ще им помогне много и ще им вдъхне доверие в собствените сили. Надявам се да направим нещо, което да се запомни“, добави Минев.

Вижте интервюто във видеото!

#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Цеко Минев

