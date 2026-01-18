Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс

Спортният директор на Ботев Пловдив Иван Цветанов се надява, че ФИФА ще се произнесе в полза на клуба след драмата около трансфера на Армстронг Око-Флекс.

Футболистът премина в Левски, като пловдивчани твърдят, че "сините" са ползвали нечестни прийоми в преговорите с играча.

"Ние имаме наши доводи, заради които мислим, че нещата не станаха както трябва. Левски имат техни доводи. Сигнализирали сме на ФИФА и ще чакаме решението на тази инстанция. Хора на Левски са се обадили на бащата на Око-Флекс. Оттам тръгнаха всички проблеми. Футболистът постъпи некоректно. Той помогна на Ботев в труден момент, но и ние му помогнахме. Трябваше да си вземе довиждане с клуба, а той осъмна. Не вярвам трансферът да се отрази на Ботев", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

За Купата на България Ботев ще срещне градския съперник Локомотив.

"Условията в Анталия, където ще изиграем четири контроли, са перфектни. Ще направим ползотворна тренировка. Амбициите на Ботев са да стигне възможно по-напред за Купата и да подобрим позицията на отбора. Дербитата с Локомотив се решават на терена и класирането няма значени", допълни Цветанов.

Според него Ботев ще продължи да развива български футболисти и да помага на националния отбор.

"Ние сме от отборите, които ползват български футболисти. Нашият клуб е за развитието на българския футбол и националния отбор. Намаляването на броя отбори в Първа лига удря върху голям брой български футболисти"

