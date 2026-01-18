БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Спортният директор на Ботев Пловдив посочи целите на отбора за пролетния дял от сезона.

иван цветанов
Спортният директор на Ботев Пловдив Иван Цветанов се надява, че ФИФА ще се произнесе в полза на клуба след драмата около трансфера на Армстронг Око-Флекс.

Футболистът премина в Левски, като пловдивчани твърдят, че "сините" са ползвали нечестни прийоми в преговорите с играча.

"Ние имаме наши доводи, заради които мислим, че нещата не станаха както трябва. Левски имат техни доводи. Сигнализирали сме на ФИФА и ще чакаме решението на тази инстанция. Хора на Левски са се обадили на бащата на Око-Флекс. Оттам тръгнаха всички проблеми. Футболистът постъпи некоректно. Той помогна на Ботев в труден момент, но и ние му помогнахме. Трябваше да си вземе довиждане с клуба, а той осъмна. Не вярвам трансферът да се отрази на Ботев", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

За Купата на България Ботев ще срещне градския съперник Локомотив.

"Условията в Анталия, където ще изиграем четири контроли, са перфектни. Ще направим ползотворна тренировка. Амбициите на Ботев са да стигне възможно по-напред за Купата и да подобрим позицията на отбора. Дербитата с Локомотив се решават на терена и класирането няма значени", допълни Цветанов.

Според него Ботев ще продължи да развива български футболисти и да помага на националния отбор.

"Ние сме от отборите, които ползват български футболисти. Нашият клуб е за развитието на българския футбол и националния отбор. Намаляването на броя отбори в Първа лига удря върху голям брой български футболисти"

Вижте цялото интервю във видеото.

#Иван Цветанов #Арена спорт

