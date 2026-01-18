Стоян Орманджиев: С новия стадион ЦСКА ще има осезаемо домакинско предимство

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той влезна в студиото облечен с тениска от специална кампания в подкрепа на Любослав Пенев.

„Със сигурност Любо Пенев е човек, който заслужава подкрепа, не само той, но и всички, които се борят с трудности в своя живот. Днес е и хубав православен християнски празник. Пожелавам по-бързо оздравяване на Любо и да го виждаме скоро в светлината, в която сме свикнали да го виждаме. Тениската е символична, тя е част от кампания, всеки лев и евро отиват в сметката за подпомагането на лечението на Любо Пенев“, сподели Стоян Орманджиев.

Бившият директор в ЦСКА коментира и представянето на „червените“ по време на подготвителния лагер в Турция, който протича в момента, както и селекцията в отбора.

„Виждам една добра работа, говоря генерално за клуба. Изключително важно е и за старши треньора, който пое тима в комплицирана ситуация, затова много често говорим за тази подготовка, но е факт, че колкото по-рано имаш необходимите играчи, толкова по-добре, за да могат да се адаптират максимално бързи. Ако тази година ЦСКА тръгна с хендикап в първенството, ако целта е участие в Европа и евентуално спечелването на Купата, тези футболисти би трябвало да създадат ядро за следващите сезони, когато отборът ще играе мачовете си на новия стадион „Българския армия“. Радвам се, че сред новите има футболисти от Латинска Америка. Не ги познавам много добре, при тях адаптацията е много важна. Те пристигат тук когато времето е студено, а това е нова ситуация за тях. Новите играчи знаят какво да дадат на ЦСКА. Смятам, че тази селекция не е завършена. Очаквам да дойде футболист в последния момент, който може да е и най-качественият в селекцията“, коментира бившият изпълнителен директор на ЦСКА.

Орманджиев сподели и мнението си за спекулациите за евентуално завръщане в ЦСКА на Кирил Десподов.

„Всички армейци имат място в клуба. Не знам доколко е вярно или са спекулации информациите за Десподов. Може би защитник ще пристигне, доколкото аз имам информация. Трудно е да привлечеш тези, които са ти първа опция в самото начало на трансферния период. Предполагам, че тепърва има нещо, което ще се развие и ще бъде положително за ЦСКА“, добави Орманджиев.

Той сподели и мнението си за влиянието, което ще окаже и новият дома на ЦСКА.

„Критериите към ЦСКА са винаги много високи, „червената“ общност е взискателна. Забелязва се едно разбиране, работи се в посока, в която всички в ЦСКА се надяват ЦСКА да има стадион, който да бъде дом на „армейците“. Дори неутралните зрители да се чувстват много добре там. Факт е, че „Българска армия“ беше много остарял. С новия стадион домакинството предимство ще бъде доста по-осезаемо. Стадионът ще бъде футболен тип – без писта, ще бъде перфектен за нуждите на отбора. Ще създаде обстановка за подкрепа на футболистите“, категоричен е Орманджиев.

Той сподели, че резултатите в контролите не само на ЦСКА, но и на останалите български отбори, не са от значение.

„Не трябва да се отдава сериозно внимание върху резултатите в контролните срещи. Много пъти сме го говорили, хората които се занимават с тази материя са наясно в какъв период са футболистите. Резултатите са на последно място. Търси се обиграване на футболистите, изпробване на различни тактически схеми. Набляга се на физическата подготовка“, добави Орманджиев.

Според него на този етап Левски е фаворит за титлата в Първа лига, но не изключи възможността Лудогорец отново да стане шампион.

„Левски е фаворит, но нашето първенство много пъти е доказвало, че си има своите особености. Но, почти винаги след такава дълга пауза отборите са коренно променени. Смятам, че всички отбори правят добра селекция, не само ЦСКА, но и останалите. Смятам, че втората част от шампионата ще бъде много интересна. Не вярвам някой да не е съхранил своите надежди, че няма да стане шампион“, коментира бившият директор на „червените“.

Орманджиев сподели и мнението си за шансовете на Лудогорец както в първенството, така и в европейските клубни турнири.

„Факт е, че до момента Лудогорец не са изпадали в такава ситуация (да изостават с такава разлика в първенството). Сега те трябва да се постараят доста, имат и участие в Европа, където имат реален шанс да продължат напред. Аз мисля, че дори и да не станат шампион, това няма да промени тяхното отношение към българското първенство. В Европа ще играят срещу два отбора, които нямат шанс да продължат напред, което има огромно значение (Ница и Глазгоу Рейнджърс). Имат реален шанс, те са свикнали с това темпо, не знам доколко мачът за Суперкупата ще бъде важен. Борбата ще бъде много сериозна“, категоричен е Орманджиев.

В заключение той сподели и мнението си за правилото за задължително използване на определен брой български футболисти в първенството.

„Няма никакъв резултат, още в началото бях скептично настроен относно начина, по който е направено правило. Моята информация е, че то ще бъде променено и засилено. Ако това е била първата стъпка – да, взимането на решението е удачно. БФС може да налага правила, но всичко зависи от това какво решават клубовете, там се формират футболистите. Ако се дават шансове на повече български състезатели, тогава ще има резултат за националния отбор и българския футбол“, добави Орманджиев.

Цялото интервю със Стоян Орманджиев вижте във видеото!