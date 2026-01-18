БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стоян Орманджиев: С новия стадион ЦСКА ще има осезаемо домакинско предимство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 07:12 мин.
Спорт
Запази

Бившият изпълнителен директор на „червените“ определи Левски за фаворит за титлата, но не изключи и шансовете на Лудогорец за пореден трофей.

Стоян Орманджиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той влезна в студиото облечен с тениска от специална кампания в подкрепа на Любослав Пенев.

„Със сигурност Любо Пенев е човек, който заслужава подкрепа, не само той, но и всички, които се борят с трудности в своя живот. Днес е и хубав православен християнски празник. Пожелавам по-бързо оздравяване на Любо и да го виждаме скоро в светлината, в която сме свикнали да го виждаме. Тениската е символична, тя е част от кампания, всеки лев и евро отиват в сметката за подпомагането на лечението на Любо Пенев“, сподели Стоян Орманджиев.

Бившият директор в ЦСКА коментира и представянето на „червените“ по време на подготвителния лагер в Турция, който протича в момента, както и селекцията в отбора.

„Виждам една добра работа, говоря генерално за клуба. Изключително важно е и за старши треньора, който пое тима в комплицирана ситуация, затова много често говорим за тази подготовка, но е факт, че колкото по-рано имаш необходимите играчи, толкова по-добре, за да могат да се адаптират максимално бързи. Ако тази година ЦСКА тръгна с хендикап в първенството, ако целта е участие в Европа и евентуално спечелването на Купата, тези футболисти би трябвало да създадат ядро за следващите сезони, когато отборът ще играе мачовете си на новия стадион „Българския армия“. Радвам се, че сред новите има футболисти от Латинска Америка. Не ги познавам много добре, при тях адаптацията е много важна. Те пристигат тук когато времето е студено, а това е нова ситуация за тях. Новите играчи знаят какво да дадат на ЦСКА. Смятам, че тази селекция не е завършена. Очаквам да дойде футболист в последния момент, който може да е и най-качественият в селекцията“, коментира бившият изпълнителен директор на ЦСКА.

Орманджиев сподели и мнението си за спекулациите за евентуално завръщане в ЦСКА на Кирил Десподов.

„Всички армейци имат място в клуба. Не знам доколко е вярно или са спекулации информациите за Десподов. Може би защитник ще пристигне, доколкото аз имам информация. Трудно е да привлечеш тези, които са ти първа опция в самото начало на трансферния период. Предполагам, че тепърва има нещо, което ще се развие и ще бъде положително за ЦСКА“, добави Орманджиев.

Той сподели и мнението си за влиянието, което ще окаже и новият дома на ЦСКА.

„Критериите към ЦСКА са винаги много високи, „червената“ общност е взискателна. Забелязва се едно разбиране, работи се в посока, в която всички в ЦСКА се надяват ЦСКА да има стадион, който да бъде дом на „армейците“. Дори неутралните зрители да се чувстват много добре там. Факт е, че „Българска армия“ беше много остарял. С новия стадион домакинството предимство ще бъде доста по-осезаемо. Стадионът ще бъде футболен тип – без писта, ще бъде перфектен за нуждите на отбора. Ще създаде обстановка за подкрепа на футболистите“, категоричен е Орманджиев.

Той сподели, че резултатите в контролите не само на ЦСКА, но и на останалите български отбори, не са от значение.

„Не трябва да се отдава сериозно внимание върху резултатите в контролните срещи. Много пъти сме го говорили, хората които се занимават с тази материя са наясно в какъв период са футболистите. Резултатите са на последно място. Търси се обиграване на футболистите, изпробване на различни тактически схеми. Набляга се на физическата подготовка“, добави Орманджиев.

Според него на този етап Левски е фаворит за титлата в Първа лига, но не изключи възможността Лудогорец отново да стане шампион.

„Левски е фаворит, но нашето първенство много пъти е доказвало, че си има своите особености. Но, почти винаги след такава дълга пауза отборите са коренно променени. Смятам, че всички отбори правят добра селекция, не само ЦСКА, но и останалите. Смятам, че втората част от шампионата ще бъде много интересна. Не вярвам някой да не е съхранил своите надежди, че няма да стане шампион“, коментира бившият директор на „червените“.

Орманджиев сподели и мнението си за шансовете на Лудогорец както в първенството, така и в европейските клубни турнири.

„Факт е, че до момента Лудогорец не са изпадали в такава ситуация (да изостават с такава разлика в първенството). Сега те трябва да се постараят доста, имат и участие в Европа, където имат реален шанс да продължат напред. Аз мисля, че дори и да не станат шампион, това няма да промени тяхното отношение към българското първенство. В Европа ще играят срещу два отбора, които нямат шанс да продължат напред, което има огромно значение (Ница и Глазгоу Рейнджърс). Имат реален шанс, те са свикнали с това темпо, не знам доколко мачът за Суперкупата ще бъде важен. Борбата ще бъде много сериозна“, категоричен е Орманджиев.

В заключение той сподели и мнението си за правилото за задължително използване на определен брой български футболисти в първенството.

„Няма никакъв резултат, още в началото бях скептично настроен относно начина, по който е направено правило. Моята информация е, че то ще бъде променено и засилено. Ако това е била първата стъпка – да, взимането на решението е удачно. БФС може да налага правила, но всичко зависи от това какво решават клубовете, там се формират футболистите. Ако се дават шансове на повече български състезатели, тогава ще има резултат за националния отбор и българския футбол“, добави Орманджиев.

Цялото интервю със Стоян Орманджиев вижте във видеото!

#Първа лига 2025/2026 #"Арена спорт" #ПФК ЦСКА София #Стоян Орманджиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
3
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
4
Президентска партия?
Почина актьорът Иван Несторов
5
Почина актьорът Иван Несторов
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров
6
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Специално за БНТ

Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс
Иван Цветанов: Чакаме решение на ФИФА за трансфера на Армстронг Око-Флекс
Шамил Мамедов: Голямата ми цел за тази година е световното първенство Шамил Мамедов: Голямата ми цел за тази година е световното първенство
Чете се за: 05:00 мин.
Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри Българските сноубордисти очакват с нетърпение Зимните олимпийски игри
Чете се за: 04:25 мин.
Георги Бобев: Бълагрия има големи традиции в алпийския сноуборд Георги Бобев: Бълагрия има големи традиции в алпийския сноуборд
Чете се за: 02:40 мин.
Антоанета Костадинова: Участие в Лос Анджелис е голямата цел Антоанета Костадинова: Участие в Лос Анджелис е голямата цел
Чете се за: 01:10 мин.
В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата? Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ