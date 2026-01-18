Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер

Очаква ли се в следващите часове и дни президентът Румен Радев да обяви нов политически проект, биха ли го подкрепили на предстоящия извънреден парламентарен вот и кой от състава в т.нар. домова книга би бил най-подходящ за служебен премиер – това коментираха днес пред БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и Наталия Киселова от БСП-ОЛ, а по-късно и председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "От настоящите опции, това ще бъде решение на президента, но единственият, който не е свързан с Пеевски е Андрей Гюров. - Но той не може да бъде избран? - Това ще реши президентът. БНТ: Г-н Мирчев, все повече се говори, че президентът ще подаде оставка и ще направи политически проект, как ще се отрази на разпределението и влиянието на политическите сили? - Нека видим какви ще му бъдат ходовете, защото го слушаме от доста време, но не сме свидетели то да бъде факт. В момента, в който стане факт, ще коментираме бързо, трябва да видим и каква е програмата, какви са хората вътре."

Наталия Киселова - БСП-ОЛ: "По отношение на това дали ще има сътрудничество с политически проект – това вече е въпрос на коалиционна политика, който мисля, че има еднозначен отговор, тъй като и в двете си кампании, като кандидат за първи и за втори мандат, президентът е бил подкрепян от Българската социалистическа партия. Дали парламентарната група ще съдейства с президента сега за бъдещ проект – това вече е въпрос, който ще се обсъди след като той е факт."

Рая Назарян – председател на 51-вото Народно събрание: "Естествено, че появата на един нов проект винаги изглежда нещо по-интересно, той ще промени и настроенията, и поведението дори предизборните програми и кампанията на партиите и коалициите. Сега разбира се, зависи от това дали действително ще се появи и когато се появи, да покаже своята програма, своята идеология, своята визия за България, какъв път вижда за България, по какъв начин да постигне кои партии ще се строят до него, какво ще е неговото обкръжение, какви ще бъдат неговите кандидати. - Бихте ли поели поста служебен премиер? - Аз мисля, че най-малко интересен е моят отговор, тъй като аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на 51-вото Народно събрание. В този смисъл моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките. Даже към днешна дата важат с още по-голяма тежест."

снимки: БГНЕС, БНТ

Автори: Ирина Цонева, Иво Никодимов