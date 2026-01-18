БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Какво мислят Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, Наталия Киселова от БСП-ОЛ и председателят на НС Рая Назарян

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква ли се в следващите часове и дни президентът Румен Радев да обяви нов политически проект, биха ли го подкрепили на предстоящия извънреден парламентарен вот и кой от състава в т.нар. домова книга би бил най-подходящ за служебен премиер – това коментираха днес пред БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и Наталия Киселова от БСП-ОЛ, а по-късно и председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "От настоящите опции, това ще бъде решение на президента, но единственият, който не е свързан с Пеевски е Андрей Гюров. - Но той не може да бъде избран? - Това ще реши президентът. БНТ: Г-н Мирчев, все повече се говори, че президентът ще подаде оставка и ще направи политически проект, как ще се отрази на разпределението и влиянието на политическите сили? - Нека видим какви ще му бъдат ходовете, защото го слушаме от доста време, но не сме свидетели то да бъде факт. В момента, в който стане факт, ще коментираме бързо, трябва да видим и каква е програмата, какви са хората вътре."

Наталия Киселова - БСП-ОЛ: "По отношение на това дали ще има сътрудничество с политически проект – това вече е въпрос на коалиционна политика, който мисля, че има еднозначен отговор, тъй като и в двете си кампании, като кандидат за първи и за втори мандат, президентът е бил подкрепян от Българската социалистическа партия. Дали парламентарната група ще съдейства с президента сега за бъдещ проект – това вече е въпрос, който ще се обсъди след като той е факт."

Рая Назарян – председател на 51-вото Народно събрание: "Естествено, че появата на един нов проект винаги изглежда нещо по-интересно, той ще промени и настроенията, и поведението дори предизборните програми и кампанията на партиите и коалициите. Сега разбира се, зависи от това дали действително ще се появи и когато се появи, да покаже своята програма, своята идеология, своята визия за България, какъв път вижда за България, по какъв начин да постигне кои партии ще се строят до него, какво ще е неговото обкръжение, какви ще бъдат неговите кандидати. - Бихте ли поели поста служебен премиер? - Аз мисля, че най-малко интересен е моят отговор, тъй като аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на 51-вото Народно събрание. В този смисъл моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките. Даже към днешна дата важат с още по-голяма тежест."

снимки: БГНЕС, БНТ

Автори: Ирина Цонева, Иво Никодимов

#нов политически проект # Наталия Киселова #нов служебен премиер #политически коментари #Ивайло Мирчев

Последвайте ни

ТОП 24

Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
1
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
2
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
3
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
4
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров
6
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Политика

Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
Президентска партия? Президентска партия?
Чете се за: 04:52 мин.
Кирил Веселински от МЕЧ за връчения на АПС мандат: Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието Кирил Веселински от МЕЧ за връчения на АПС мандат: Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието
Чете се за: 01:20 мин.
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров
Чете се за: 02:02 мин.
Машини, хартия или сканиращи устройства - гарантирана ли е честността на изборите? Машини, хартия или сканиращи устройства - гарантирана ли е честността на изборите?
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни? Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ