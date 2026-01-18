БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Бобев: Бълагрия има големи традиции в алпийския сноуборд

от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
Чете се за: 02:40 мин.
Вицепрезидентът на Българската федерация по ски очаква добри резултати от българските олимпийски на Игрите в Италия.

георги бобев бълагрия големи традиции алпийския сноуборд
Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев вярва, че България може да постигне добри резултати на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Бобев пожела успех на българските състезатели в Банско и на тези, които спечелиха квоти за Игрите в Италия.

"Изпращаме един футболен отбор на Зимните олимпийски игри в индивидуалните спортове - 11 състезатели. Да пожелаем успех на тези, които се класираха на Олимпиадата. Свикнахме с успехите на нашите сноубордисти през последните години. Конкуренцията е много жестока. Имаме отлични условия в Банско. Защо да не чуем българския химн или да видим представител на подиума", сподели той в интервю за БНТ.

Инвестицията в младежта в алпийския сноуборд най-после се отплаща според Бобев.

"Имаме големи традиции в алпийския сноуборд. Да не забравяме и Сани Жекова. Преди пет години решихме да инвестираме в една младежка формация. Резултатите не закъсняха както на младежката сцена, така и на Световната купа. Най-важното е, че имаме отбор. Виждаме сериозни класирания от Радо, Тервел, Маела и Александър Кръшняк", допълни вицепрезидентът на централата.

Според него Алберт Попов влиза в добра форма преди Зимните игри.

"Той е състезател с много голям потенциал и го доказва през последните години. Слаломът е изключително конкурентна дисциплина. Има поне 20 състезатели, които могат да стъпят на олимпийския подиум. Алберт навлиза в много добра форма, въпреки резултата във Венген. В Аделбоден показа много добра форма. Алберт е боец с много сериозен опит", добави Бобев.

Не бива да пренебрегваме и отличното представяне на Владимир Зографски.

"Да не забравяме и Владимир Зографски, който прави най-силния си сезон в Световната купа със стабилно представяне и отлични резултати около Топ 10. От всички състезатели можем да очакваме добро представяне. Потенциал има, дай Боже да го реализират в правилния момент", завърши Бобев.

Вижте цялото интервю във видеото.

