Анахайм изстрада победата срещу Уинипег в НХЛ

Крис Крайдър се разписа при оставащи 13 секунди от продължението, за да донесе победата на Анахайм Дъкс над Уинипег Джетс с 5:4 като домакин в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Павел Минтюков допринесе с гол и асистенция за Дъкс, които са в серия от четири победи. Джейкъб Труба, Лео Карлсон и Райън Пьолинг отбелязаха останалите попадения за домакините, а Лукас Достал отрази 29 удара към вратата му.

Бъфало се наложи при гостуването си на Флорида с 3:2 в друга среща от вечерта в НХЛ. Бек Маленстин реализира в третия период, помагайки за успеха на гостите.

Алекс Туч вкара гол и добави една асистенция, а Пейтън Кребс също се включи с попадение, докато Алекс Лайън спря 28 удара към вратата му. Бъфало спечели два поредни мача след паузата за Олимпийските игри, а Флорида допусна шеста загуба в последните си осем срещи.

Юта се справи при домакинството си на Минесота с 5:2, след два гола на Лоусън Круз, а Клейтън Келър се отчете с гол две асистенции. Логан Куули и Барет Хейтън също се разписаха за успеха на Юта.

Вашингтон се поздрави с победа с 3:2 при домакинството си срещу Вегас. Пиер-Люк Дюбоа отбеляза две попадения и добави една асистенция, а Логан Томпсън направи 24 спасявания за Кепитълс. Хокеистите на Вегас прекъснаха серията си от три успеха.