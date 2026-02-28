Малена Замфирова не намери място на осминафиналите на Световната купа в Криница

Малена Замфирова не успя да преодолее осминафиналите на световната купа по сноуборд в Криница. На полска земя българката се нареди на 25-та позиция в паралелния гигантски слалом с общо време 1:13.10 минути след двата манша.

Десетата от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо записа 36.62 секунди при първото си спускане по синьото трасе, а по червеното - 36.48 секунди.

Най-бърза в пресявките беше японката Цубаки Мики с общ резултат 1:09.10 минути.

В квалификациите при мъжете, които се провеждат в момента, участват бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Олимпиадата Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.