Петър Гергьовски не успя да спечели пета олимпийска квота за България

България ще бъде представена от четирима сноубордисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 - Радослав Янков, Александър Кръшняк, Малена и Тервел Замфирови.

Последният с шанс за квота бе на името на Петър Гергьовски. Той обаче не успя да завърши първия рън от квалификациите на второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа в Банско и загуби шансове да се пребори за място на Игрите.

Към елиминациите в Банско продължиха Тервел Замфиров, който завърши шести с резултат от 1:19.02 минути и Радослав Янков, който се нареди седми с време от 1:19.06 минути.

Зимните олимпийски игри в Италия започват на 6 февруари 2026 с откриваща церемония на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано, а БНТ ще ви направи свидетели на всичко най-интересно от турнира.