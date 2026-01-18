Тервел Замфиров и Радослав Янков преминаха квалификацията на второто състезание в Банско

Двамата най-успешни български сноубордисти - Тервел Замфиров и Радослав Янков, преминаха квалификацията на второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа в Банско.

Замфиров даде шести резултат от 1:19.02 минути, докато Янков се нареди седми с време от 1:19.06 минути.

Така в осминафиналите световният шампион в паралелния слалом Замфиров ще има за съперник австриеца Андреас Промегер, а бившият носител на Световната купа Янков ще срещне италианеца Аарон Марк.

С най-добро време в пресявките завърши германецът Яник Ангененд, който зададе стандартите с 1:18.07 минути. На пет стотни от секундата от него остана италианецът Едвин Корати, а трети е друг италианец - Маурицио Бормолини, на 0.30 секунди от Ангененд.

В топ 16 попаднаха още австриецът Фабиан Обман и швейцарецът Дарио Кавицел.

Другите четирима български представители приключиха участие още след първия етап на квалификацията, след като останаха извън топ 16 на всяко от двете трасета.

Петър Гергьовски, който имаше реални шансове да спечели квота за Олимпийските игри, падна, с което се прости с тези си надежди. Така България ще бъде представена от трима състезатели при мъжете в алпийския сноуборд на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо - Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Само три стотни пък разделиха Кристиан Георгиев от място във втория етап на квалификациите. 21-годишният българин записа 17-о време на червеното трасе и общо 34-ти резултат. Александър Кръшняк остана 37-ми, а Петър Гьошарков се нареди на 44-та позиция.

Финалите в Банско започват в 12:45 часа местно време.