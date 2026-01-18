Последен ден на мащабния фестивал "Пловдив си ти". С него градът отбелязва 7 години от титлата Европейска столица на културата. През почивните дни Пловдив е сцена на музика, изкуство, културно наследство и семейни събития с вход свободен.

Пловдив стана първият български град, носител на престижната европейска титла. През 2019 година бяха реализирани над 700 събития. И досега културата е едно от лицата на Пловдив.

Костадин Димитров – кмет на Пловдив: "...защото Пловдив трябва да е със своите събития, със своето изкуство да продължава да живее, да бъдем "заедно" – думата, която беше слогънът на Европейска столица на културата."

Фестивалът "Пловдив си ти" стана повод мнозина да си спомнят грандиозното откриване. За Георги Лефтеров и сега, и тогава събитието е свързано с хляба, защото е в екипа, който приготвя храната за хората.

Георги Лефтеров: "Не успях да видя когато кулата буквално избухна, тъй като през това време пекохме, тъй като свърши всичко, което бяхме направили, остана само много хляб и ние правихме, колкото и да е смешно на чужденците, печена филия хляб със зехтин и малко червен пипер."

Много хляб беше приготвен и в Дондуковата градина. Програмата там предложи различни работилници и игри за деца.

Доц. Светлана Гогова, УХТ – Пловдив: "Единственият хранителен продукт, който консумираме постоянно и е съвсем логично в традициите на Пловдив, в традициите на България да има такова събитие."

И днес Епископската базилика, Природонаучният и Етнографският музей с новата експозиция – Музей на ютията ще бъдат отворени за безплатни посещения. В Дондуковата градина кулинарните демонстрации продължават.