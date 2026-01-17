"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ракетата на НАСА, която ще закара астронавти около Луната за първи път от десетилетия, се придвижва до стартовата площадка.

10-дневната мисия Артемида 2 ще изстреля екип от астронавти до Луната най-рано на 6 февруари, като задачата им е да тестват управлението на космическия кораб Орион и системите за поддържане на живот в Космоса.

Програмата на НАСА предвижда първото кацане на Луната от 50 години насам да стане през 2027.

снимки: БТА

По-нататъшните мисии целят да започнат строежа на постоянна космическа база, която да позволи на хора да живеят и да работят на Луната.

