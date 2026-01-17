Върховният лидер на Иран посочи Тръмп като виновник за жертвите

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей обвини Вашингтон за антиправителствените протести в Ислямската република.

Самият американски президент беше част от бунта. Той насърчава бунтовниците, каза Хаменей в телевизионно обръщение.

Нямаме намерение да водим страната към война, но няма да пощадим и местните престъпници, заплаши аятолахът. Считаме американския президент за виновен за жертвите, щетите и обвиненията, които той отправи срещу иранския народ, каза още Хаменей.

Преди дни Доналд Тръмп заплаши Техеран с решителни действия, ако протестиращи бъдат убити. Изпращането на кратки мобилни текстови съобщения в Иран е възстановено, но интернет остава почти изцяло изключен.

Кадри в социалните мрежи от днес показват демонстрация срещу режима в град Захедан, административен център на провинция Систан и Белуджистан.