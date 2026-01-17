БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 07:12 мин.
САЩ и Канада
Белият дом този път е твърдо решен да пренапише правилата на света

Снимка: БТА
С наближаването на първата годишнина от встъпването в длъжност на Доналд Тръмп едва ли има някой, който да се съмнява, че глобалната промяна е радикална.

По-агресивна, по-непредсказуема - външната политика на Доналд Тръмп от първата година на втория мандат е коренно различна от тази, която той водеше през 2017-та година.

Белият дом този път е твърдо решен да пренапише правилата на света.

Доктрината "Америка на първо място" все още не може да бъде определена по друг начин, освен като разрушаваща досега установения ред.

Каква е външната политика на Тръмп през последната година?

Бързо превключване от милитаризъм към миротворчество - първата година от втория мандат на Тръмп е предсказуемо непредсказуема. Месеци наред се целеше в Нобела за мир, докато разширяваше обхвата на военните удари в Западното полукълбо. Пратеникът му Стив Уиткоф наруши не едно и две табута - директни разговори с Иран, широки усмивки в залите на Кремъл.

Тръмп прилага "мир чрез сила" като Роналд Рейгън, но за политики, които всички рейгънисти отричат.

Първа среща с украинския президент Володимир Зеленски и зрелищен и унизителен за Киев сблъсък - светът незабавно усети радикалната промяна.

Вашингтон - 28.02.2025 г.
Доналд Тръмп - президент на САЩ:
"Играете си с живота на милиони хора, рискувате Трета световна война."

Не липсваха и критики към руския президент Владимир Путин, но тонът е мек и не цели унижение.

4.07.2025 г.
Доналд Тръмп - президент на САЩ:
"Много съм недовелен от разговора ми с президента Путин, изглежда, че иска да продължи до края и да продължи да убива хора. "

Още на 4-ти февруари американският президент заговори за трансформация на Газа в Ривиерата на Близкия изток, но без палестинците - тогава никой не вземаше още думите му на сериозно.

Вашингтон - 04.02.2025 г.
“Не искам да съм готин, нито пък някакъв многознайко, но Ривиера в Близкия изток - това би било нещо толкова великолепно.”

И докато войната в Украйна се оказа трудна за решаване, конфликтът в Близкия изток беше потушен с примирие, постигнато точно около дните на годишнината от атаката на Хамас срещу Израел.

12.10.2025 г.
"Войната свърши. Край, разбирате ли?"

Тръмп наруши поредно табу и не се поколеба да удари иранските ядрени обекти, Иран отказа да седне на масата за преговори, обръчът от санкции се затегна до степен, в която иранският народ се вдигна на бунт.

"Гъвкав реализъм" - така е описана визията на Тръмп в новата Стратегия за национална сигурност, с която се съживява доктрината "Монро" от 19-ти век, с която Западното полукълбо трябва да е зона на влияние на Съединените щати.

Още опиянени от новогодишната нощ имахме усещането, че живеем в екшън - спецоперация по залавянето на Николас Мадуро, окован в белезници пред съда в Ню Йорк и гръмко заявено намерение:

Палм Бийч - 03.01.2026 г.
“Ще управляваме страната, докато е възможен безопасен и законен преход."

Венецуела е на хиляди километри, но когато една държава, създала правилата на международния ред, демонстративно ги погазва - всички тази година знаем - от 2026-та започва новият ред и разсъждаваме какво следва - Иран, Куба или Гренландия.

Вашингтон - 04.03.2025 г.
"Имаме нужда от Гренландия за националната ни сигурност, дори за международната сигурност. И мисля, че ще я получим по един или друг начин."

1 година от началото на мандата - световните търговски маршрути се пренаредиха заради наложените мита на почти целия свят.

Вашингтон - 02.04.2025 г.
"Днес е Денят на освобождението. Втори април 2025-та година завинаги ще бъде помнен като денят, в който американската индустрия се възроди. "

Равносметката след 365 дни - гръмките заявки за 50 и дори и 200 процентни ставки, след серия от преговори и сделки, се заковаха средно на 16.8% към ноември 2025 г. Решението на Върховния съд в САЩ за митата може да принуди американското правителство да върне обратно събраните от мита близо 150 милиарда долара.

За Европа президентството на Тръмп е като студена вода, която цели да събуди Стария континент. Държавите от ЕС започнаха милитаризация, а в новата стратегия за национална сигурност на Тръмп е казано ясно, че ще се работи за смяна на правителства и извеждането на първа линия на евроскептични партии.

Вашингтон - 26.02.2025 г.
"Европейският съюз е създаден, за да прецака Съединените щати и свърши добра работи, но сега вече аз съм президент."

Остава отворен въпросът - дали Съединените щати ще спазват ангажимента си по член 5-ти от Договора за НАТО и ще защитават съюзниците си.

Нийл Мелвин - Директор по международна сигурност към Кралския институт на обединените служби:
"Виждаме много тревожна тенденция - големите световни сили все повече се доближават до директна конфронтация, все повече чуваме за Европейско-Руска война, напрежението между Съединените щати и Китай ще означава и продължаваща милитаризация. Тази тенденция се разиграва в момента в няколко различни регионални театри, но и на глобално ниво."

Свят без правила, плаващи съюзи по интереси, надпревара за суровини и редкоземни, изкуствен интелект, който се развива по-бързо, отколкото могат да бъдат написани правилата за регулирането му и тази година изглежда само като началото на един процес за разчертаване на планетата ни на зони на влияние, който вече не може да бъде спрян, нито овладян.

#1 година #Доналд Тръмп

