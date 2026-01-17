БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Ръцете долу от Гренландия": Стотици на протест в Копенхаген

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази

Американски конгресмени продължиха днес посещението си в Дания с цел да намалят напрежението

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американски конгресмени продължиха днес посещението си в Дания с цел да намалят напрежението около Гренландия.

Водачът на делегацията, подчерта желанието на групата да помогне за „понижаване на температурата“ в дипломатическата криза между Копенхаген и Вашингтон.

Визитата на американските пратеници съвпадна с масови протести в датски градове.

Хиляди хора с гренландски знамена излязоха по улиците на столицата на Дания, за да протестират срещу амбициите на Доналд Тръмп да завземе арктическия остров.

Демонстрантите скандираха „Ръцете долу от Гренландия!“ и „Янки, вървете си у дома!“.

Сикерсок Олсен, студентка:
„Всеки ден има много хора, които ме питат как се чувствам спрямо Съединените щати и всичко останало, така че отговорът ми е трудно, много трудно. Гренландия е нашата страна“.

В същото време двупартийна американска делегация се срещна с премиерите на Дания и на автономната арктическа територия.

Kонгресменът демократ, начело на делегацията, заяви, че като основен съюзник в НАТО, Копенхаген е значителен партньор на Вашингтон в областта на сигурността и тази връзка е вкоренена в дълбоко споделени ценности като ценности на демокрацията, на самоопределението и на зачитането на териториалната цялост.“

Крис Кунс - конгресмен от Демократическата партия:
„Няма непосредствени заплахи за сигурността на Гренландия, но споделяме реална загриженост за сигурността на Арктика в бъдеще. С изменението на климата, с промяната на корабните маршрути, има основателни причини да проучим начини за по-добри инвестиции в арктическата сигурност като цяло, както в американската Арктика, така и в нашите партньори и съюзници от НАТО.“

Германия, Великобритания,Франция, Швеция, Нидерландия, Норвегия и Финландия изпратиха по малък брой свои военни на острова по искане на Дания.

снимки: БТА

Съединените щати същи са поканени да участват в международното военно учение „Арктическа устойчивост“.

# Доналд Тръмп #Дания #Гренландия #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
1
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
2
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
4
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Удължават грипната епидемия във Варна
5
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
6
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: САЩ и Канада

Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ? Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?
Чете се за: 01:30 мин.
ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп
Чете се за: 02:00 мин.
Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля само за мира Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля само за мира
Чете се за: 03:02 мин.
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа? Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Чете се за: 03:30 мин.
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Грипна епидемия в Бургас? Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Испания потъва в траур Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на Тръмп
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ