"Ръцете долу от Гренландия": Стотици на протест в Копенхаген

Американски конгресмени продължиха днес посещението си в Дания с цел да намалят напрежението около Гренландия.

Водачът на делегацията, подчерта желанието на групата да помогне за „понижаване на температурата“ в дипломатическата криза между Копенхаген и Вашингтон.

Визитата на американските пратеници съвпадна с масови протести в датски градове.

Хиляди хора с гренландски знамена излязоха по улиците на столицата на Дания, за да протестират срещу амбициите на Доналд Тръмп да завземе арктическия остров.

Демонстрантите скандираха „Ръцете долу от Гренландия!“ и „Янки, вървете си у дома!“.



Сикерсок Олсен, студентка:

„Всеки ден има много хора, които ме питат как се чувствам спрямо Съединените щати и всичко останало, така че отговорът ми е трудно, много трудно. Гренландия е нашата страна“.

В същото време двупартийна американска делегация се срещна с премиерите на Дания и на автономната арктическа територия.

Kонгресменът демократ, начело на делегацията, заяви, че като основен съюзник в НАТО, Копенхаген е значителен партньор на Вашингтон в областта на сигурността и тази връзка е вкоренена в дълбоко споделени ценности като ценности на демокрацията, на самоопределението и на зачитането на териториалната цялост.“

Крис Кунс - конгресмен от Демократическата партия:

„Няма непосредствени заплахи за сигурността на Гренландия, но споделяме реална загриженост за сигурността на Арктика в бъдеще. С изменението на климата, с промяната на корабните маршрути, има основателни причини да проучим начини за по-добри инвестиции в арктическата сигурност като цяло, както в американската Арктика, така и в нашите партньори и съюзници от НАТО.“

Германия, Великобритания,Франция, Швеция, Нидерландия, Норвегия и Финландия изпратиха по малък брой свои военни на острова по искане на Дания.

снимки: БТА

Съединените щати същи са поканени да участват в международното военно учение „Арктическа устойчивост“.