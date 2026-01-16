Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи в Копенхаген

Водена от Дания разузнавателна мисия ще установи дали изтребители "Юрофайтър" и фрегати могат да бъдат разположени в Гренландия с цел подобряване на наблюдението, съобщи говорител на германското министерство на отбраната.

Германия, Франция и пет други европейски държави вече започнаха да изпращат малък брой свои военни за участие в мисията. Те ще подготвят и предстоящо учение на натовски държави в арктическата територия.

Решението идва на фона на засилващия се натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над острова с аргумент за националната сигурност на САЩ.

Делегация от 11 американски конгресмени - демократи и републиканци - пристигна в Копенхаген за срещи с датския министър-председател Мете Фредериксен и гренландския ѝ колега Йенс-Фредерик Нилсен. Целта е да ги уверят в подкрепата на Конгреса въпреки заплахите на Тръмп.