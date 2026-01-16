БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Съдбата на Гренландия: Американски конгресмени пристигнаха за срещи в Копенхаген

Чете се за: 01:02 мин.
По света
Водена от Дания разузнавателна мисия ще установи дали изтребители "Юрофайтър" и фрегати могат да бъдат разположени в Гренландия с цел подобряване на наблюдението, съобщи говорител на германското министерство на отбраната.

Германия, Франция и пет други европейски държави вече започнаха да изпращат малък брой свои военни за участие в мисията. Те ще подготвят и предстоящо учение на натовски държави в арктическата територия.

Решението идва на фона на засилващия се натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над острова с аргумент за националната сигурност на САЩ.

Делегация от 11 американски конгресмени - демократи и републиканци - пристигна в Копенхаген за срещи с датския министър-председател Мете Фредериксен и гренландския ѝ колега Йенс-Фредерик Нилсен. Целта е да ги уверят в подкрепата на Конгреса въпреки заплахите на Тръмп.

#САЩ #Гренландия

