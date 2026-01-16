Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.

Европейският съюз обсъжда промени в правилата за присъединяване, целящи да позволят ускоряване на стъпките към членство на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия. Това съобщава "Файненшъл таймс" като цитира високопоставени участници в обсъжданията.

Новите облекчени правила предвиждат Украйна да се присъедини с ограничени права при взимането на решения. Страната ще получава постепенен достъп до общия пазар на блока, земеделските субсидии и субсидиите за развитие с покриването на отделните критерии за членство.

Според европейски димпломати страните членки са притеснени, че такава драстична промяна на условията ще има негативни последици за стабилността на Блока и ще ядоса другите кандидатки. В американския план за мир е заложена дата за присъединяване на Украйна още през 2027 г.

Украинска делегация е напът за САЩ за нови разговори по гаранциите за сигурност и помощта за следвоенно възстановяване.