Все по-студено, до минус 12°

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
През деня със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух.

Температурите ще се понижават и към 14 часа ще са от минус 3° в североизточните до 8-10° в крайните югозападни райони, където ще има и слънчеви часове.

В останалата част от страната ще бъде с валежи, първо от дъжд, които със застудяването ще преминат в сняг, първо в Североизточна, където е обявено и предупреждение за опасност от поледици.

През нощта над Западна и Централна България ще има значителна облачност, ще духа слаб вятър от североизток.

На отделни места в Горнотракийската низина все още ще превалява слаб сняг.

Утре ще бъде леден ден с минимални температури от около минус 10° в североизточните райони, до около минус 3 в Югозападна България, в София около минус 2, а максималните от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4 в крайните югозападни райони от страната, в София около 3, по Черноморието между минус 1 и 3°.

Утре над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но следобяд и там ще намалее до предимно слънчево време.

Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух.

В неделя и в началото на новата седмица отново ще бъде много студено.

Минималните температури ще бъдат между минус 12 и минус 7°, а максималните - от минус 6 в северните до 2-3° в крайните южни части от страната.

Ще остане ветровито, а в източните и планинските райони са възможни слаби превалявания от сняг.

Във вторник ще има повече слънчеви часове, вятърът ще отслабне, а дневните температури ще се повишат слабо.

В сряда облачността от югозапад ще се увеличи и към вечерта на места в Южна България ще превали слаб сняг, или дъжд и сняг.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

