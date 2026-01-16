БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Заради КПК и Изборния кодекс - депутатите от правната комисия заседават извънредно

Иво Никодимов
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Снимка: БТА
И още въпроси около предстоящите предсрочни избори. Как ще гласуваме на тях? Депутатите от правната комисия и днес обсъждат темата.

Заседанието на Правната комисия беше насрочено за 11:00 часа, но се очаква да започне във всеки момент. Причината за забавянето е почивка на пленарното заседание, поискана от „Възраждане“, след което парламентът приключи работа буквално преди минути. В момента депутатите от комисията се събират.

Като първа точка в дневния ред е предвидено разглеждането на три законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията.

Единият е внесен от Делян Пеевски, вторият – от Божидар Божанов, Надежда Йорданова и Ивайло Мирчев от „Демократична България“, а третият – от Анна Александрова и народни представители от ГЕРБ - СДС.

След разглеждането им на първо четене, Надежда Йорданова предлага като извънредна допълнителна точка в дневния ред да бъде включена декларация на народните представители. С нея да се призове Висшият съдебен съвет да освободи изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, поради изтичане на шестмесечния срок, в който той може да заема тази длъжност, и да бъде назначен нов изпълняващ функциите главен прокурор.

След това се очаква комисията да премине към второ гласуване на общ законопроект, изготвен на база няколко внесени предложения за промени в Изборния кодекс. С тях се предвижда въвеждането на гласуване с машини, които сканират хартиените бюлетини, попълвани от избирателите.

По-рано днес Надежда Йорданова попита вицепремиера Томислав Дончев дали в бюджета са заделени средства за закупуването на нови машини.

Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите в оставка: "Който и да е МС, и състав на ЦИК трябва да изпълни това, коерто пише в закона. С какъвто и да е способ за провеждане на изборите - машините, които има в момента, машини и хартия, друг тип машини. Държавата няма бюджет. Имаме до разходните тавани на миналата година или 1/12."

Поради съмнения, че в оставащите около два месеца и половина до изборите няма да могат да бъдат доставени, закупени и сертифицирани нови машини, депутатите предвиждат в преходните и заключителните разпоредби на промените в Изборния кодекс да се включи възможност, при липса на нови машини, да се гласува по начина, по който това се е случило и на предишните избори – със сегашните машини и с хартиени бюлетини.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#правна комисия в НС #Изборен кодекс

