Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде медал на Доналд Тръмп

Биляна Бонева
Мачадо е предложила и паричното възнаграждение от награда в размер на 1 милион долара, но не е ясно дали Тръмп го приел

нобелова награда мир подарък мария корина мачадо даде медал доналд тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Венецуелската нобелова лауреатка за мир Мария Корина Мачадо подари златния си медал на американския президент Доналд Тръмп. Двамата се срещнаха в Белия дом на обяд при закрити врата. Тръмп потвърди информацията и заяви, че е приел нобеловото отличие. Мачадо е предложила и паричното възнаграждение от награда в размер на 1 милион долара, но не е ясно дали Тръмп го приел. Ще промени ли, обаче жестът отношението на американския президент към венецуелската опозиция?

Златният медал за Нобеловата награда за мир вече е в ръцете на Доналд Тръмп.

Мария Корина Мачадо, опозиционен лидер във Венецуела: "Връчих на президента на Съединените щати медала, Нобеловата награда за мир, и му казах: "Преди 200 години генерал Лафайет даде на Симон Боливар медал с лика на Джордж Вашингтон. Боливар пази този медал до края на живота си. 200 години по-късно народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал – медалът от Нобеловата награда за мир – като признание за неговата уникална ангажираност за нашата свобода."

Тръмп заяви, че "това е чудесен жест на уважение".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За мен беше голяма чест да се срещна с Мария Корина Мачадо от Венецуела. Тя е прекрасна жена, преживяла толкова много. Мария ми връчи Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Благодаря ти, Мария!“

От Нобеловия комитет уточниха, че призът не може да бъде преотстъпван. Лауреатът продължава да бъде Мария Корина Мачадо.

С визитата си в Белия дом, опозиционната лидерка се надяваше да убеди Тръмп, че във Венецуела трябва да се проведат предсрочни избори. Но изглежда скоро там няма да бъде организиран вот.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът Тръмп е ангажиран с надеждата един ден да види избори във Венецуела. Но засега няма актуализиран график."

Според Мачадо, ако има избори, тя ще спечели подкрепата на 90 процента от избирателите. Още след свалянето на Николас Мадуро, Тръмп коментира, че това е преувеличено, и че опозиционната лидерка няма подкрепа в страната.

На журналистически въпрос след срещата между Тръмп и Мачадо, дали американският президент е променил позицията си, говорителката на Белия дом отговори лаконично.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Към този момент мнението му по този въпрос не се е променило."

Часове по-рано Тръмп потвърди подкрепата си за временния президент на Венецуеала - Делси Родригес, която беше втори човек в управлението на Мадуро.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проведохме чудесен разговор. Тя е страхотен човек. Искам да кажа, тя е човек, с когото се работи много добре. Марко Рубио работи с нея. И мисля, че се разбираме много добре с Венецуела."

В реч за състоянието на нацията, временният президент на Венецуела заяви, че ще внесе предложение за реформа на закона за въглеводородите, заради американските инвеститори, които настояват за по-лесен достъп до петролната промишленост.

По думите на Родригес, реформата ще улесни инвестициите в неразботвани петролни находища.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: Ако някой ден, трябва да отида до Вашингтон като изпълняващ длъжността президент, ще го направя ходейки, а не влачена насила."

Съединените щати твърдят, че около 500 милиона долара вече са генерирани от продажби на петрол по силата на споразумение с Каракас и че тези средства са в банкови сметки, контролирани от Вашингтон.

