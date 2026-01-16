"Няма да забравим страха в очите им": Протест с искане за ефективни присъди за мъчителите на животни в Перник

Протест пред Софийски градски съд с искане за справедливи и ефективни присъди за мъчителите на животни Красимир и Габриела. Делото се гледа при закрити врата.

Днес в Софийския градски съд ще се проведе разпоредително заседание по делото. Обвинителният акт беше внесен в съда през ноември миналата година.

Според прокуратурата, от март 2023 г. до декември 2024 г. Сашова и Георгиев са заснели множество видеофайлове с мъчения над животни.

Двамата обвиняеми бяха задържани през март миналата година и оттогава са в ареста.

Снимки: Карина Караньотова