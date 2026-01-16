Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник

Двамата обвиняеми бяха задържани през март миналата година и оттогава са в ареста
Старт на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени в мъчения и убийства на животни в Перник.
Днес в Софийския градски съд ще се проведе разпоредително заседание по делото.
Обвинителният акт беше внесен в съда през ноември месец миналата година.
Според прокуратурата, от март 2023 г. до декември 2024 г. Сашова и Георгиев са заснели множество видеофайлове с мъчения над животни.
По делото има данни, че клиповете са разпространявани у нас и в чужбина, като аудиторията е заплащала между 130 и 7000 евро.
