Нов случай на фалшиво евро разследват в Монтана

Полицията в Монтана разследва нов случай на фалшиво евро.

По информация на БНТ, в магазин в широкия център на областния град жена е пазарувала с фалшиви пари с номинал 20 евро. Не след дълго продавачката в магазина установила проблем с парите и веднага сигнализирала за случая.

От полицията са разпитали множество хора в района и са събрани записи от камерите на около.

По-късно през деня е задържана жена, която била отведена за разпит в Районното управление.

От МВР и прокуратурата се очаква да представят подробности.

Това е трети случай на установени фалшиви евро в Монтанско. Предишните два бяха във Вършец и Вълчедрам.