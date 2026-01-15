Лекари във Варна протестираха заради забавени заплати

Протест на лекари, медицински сестри и служители в Многопрофилната болница "Св. Анна" във Варна. Причината - днес те получиха заплатите си за декември в непълен размер. Според болницата вината е в неразплатени суми от здравната каса, но от НЗОК отрекоха.

Лекарите заявиха, че в отделенията липсват лекарства и консумативи.

За лечението на пациентите през декември болницата е трябвало да получи от здравната каса 480 000 лева. Средствата обаче надхвърлят определения лимит. Затова днес медиците получиха само основната си заплата.

д-р Красимир Петров, изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Анна", Варна: "Ние водим дела със Здравната каса и до този момент тя ги плаща, само че ги плаща след година. Глупаво е на спешните болници да се определят лимити."

Болницата осигурява спешната медицинска помощ за града и областта и трябва да разполага денонощно с лекари от всяка специалност.

д-р Красимир Петров, изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Анна", Варна: "Ако министерството иска да запазим същия обем на дейност, то задължително трябва да променим субсидирането. В противен случай ще бъдем принудени да започнем да съкращаваме, ако ние съкращаваме, просто няма смисъл от тази болница." Борислав Чалъков, анестезиолог в МБАЛ "Св. Анна", Варна: "Тя няма как да бъде печеливша. Но в същото време това е стратегически важна болница."

Като недостойно определиха заплащането на труда си протестиращите медици.

д-р Полина Иванова, лекар специализант в МБАЛ "Св. Анна", Варна: "Заплатата на специализант е 1120 лева, а на специалист е 1220 лева, говорим за основна заплата, без допълнителни възнаграждения и без допълнително заплащане." Димитричка Ванкова, медицинска сестра в "МБАЛ "Св. Анна", Варна: "Искам някой от тези, от които зависи нашето заплащане допълнителното и клиничните ни пътеки, да дойде с 1250 да гледа две деца и след това пак да говорим с него."

За миналата година неизплатените суми към болницата за надлимитни дейности е 1,350 млн. лева. Това е причината за липсата на лекарства и консумативи в отделенията.

д-р Петранка Стефанова, акушер-гинеколког в МБАЛ "Св. Анна", Варна: "Декември месец съм излизала да купувам обезболяващи от аптеката за пациент."

Отправихме запитване до Здравната каса, но до края на работния ден не получихме отговор.