Равнището на тревога в американската база "Ал Удейд" в Катар е било понижено на фона на признаци за деескалация на напрежението около Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че режимът не планира широкомащабни екзекуции при потушаване на безпрецедентните протести в Ислямската република. По-рано той заплаши страната с военни действия, а Техеран обяви готовност да отговори срещу американски бази в района. Срещу евентуални силови действия на Вашингтон се обявиха арабските държави, Турция и Китай.

Превантивно предислоцирани самолети са започнали постепенно да се връщат в американската база ал Удейд в Катар, както и част от напусналия персонал, съобщават източници на Ройтерс. Хора в страната твърдят пред агенцията, че протестите в Иран постепенно стихват. Доналд Тръмп, който заплаши с военна интервенция в подкрепа на протестиращите, зае изчаквателна позиция. Той увери, че Вашингтон следи ситуацията в Иран и всички варианти остават на масата. През нощта Иран затвори въздушното си пространство за пет часа, няколко авиокомпании пренасочиха полетите си около Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Казаха ни, че убийствата в Иран са преустановени и че няма планове за екзекуции. Знам го от добре информиран източник. Надявам се да е вярно, но кой знае, светът е полудял."

Иранските власти също отрекоха планирани екзекуции. Техеран съобщи, че 26-годишен демонстрант не е получил смъртна присъда. Ерфан Солтани отговаря за "заговор срещу вътрешната сигурност и пропагандна дейност срещу режима"- провинения, които не предвиждат най-суровото наказание, изтъква иранската държавна агенция.

Абас Аракчи, външен министър на Иран: "Няма такова нещо, не сме планирали никакви обесвания нито днес, нито утре. Уверен съм в това, нямаме подобни планове".

Броят на жертвите остава противоречив. Правозащитници говорят за между 2 хиляди и три хиляди убити, но според Аракчи загиналите са стотици. Той обвини за насилието терористични клетки, използвали методите на Ислямска държава с единствената цел да предизвикат американска интервенция.

Абас Аракчи, външен министър на Иран: "Целта им беше една: да има повече жертви. Защо? Защото президентът Тръмп каза, че ако има загинали, ще се намеси. Точно това опитаха да постигнат."

Саудитска Арабия, Оман и Катар са предупредили Съединените щати, че нападение срещу Иран ще дестабилизира региона и петролните пазари, съобщават американски медии. Арабските съюзници на Вашингтон се опасяват от прекъсване на петролния трафик през Ормузкия прото, откъдето минава една пета от доставките . Според "Уол Стрийт Джърнъл" саудитски представители са уверили Техеран, че Кралството няма да се намеси в евентуален конфликт и няма да предостави въздушното си пространство за американски удари.

Турция се обяви срещу всяка военна интервенция в Иран и призова за решаване на проблемите чрез диалог. Анкара е в преки контакти с Вашингтон и Техеран, които прекратиха комуникациите помежду си.

Хакан Фидан, министър на външните работи на Турция: "Вярвам, че ширеща се нестабилност в Иран далеч надхвърля възможностите на региона да се справи. Затова ще продължим дипломатическите усилия."

В телефонен разговор с иранския си колега китайският външен министър е заявил, че страната му е против използването или заплахата за употреба на сила в международните отношения.