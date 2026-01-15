БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Управляващи и опозиция в НС се скараха заради боклука на София

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците

Спорът кой е виновен за кризата с боклука в София се пренесе и в парламента при обсъждането на промени в Закона за управление на отпадъците на първо четене.

Пленарната зала се превърна в арена на взаимни нападки между управляващи и опозиция кой е виновен за кризата с отпадъците в София. ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ и ДПС за проблема.

Явор Божанков, ПП-ДБ: "Имаше преди години, сигурно Бойко Борисов най-добре знае, София също имаше криза с боклука. И тогава той каза, че виждал дългата ръка на ДПС в тази криза, сега обаче не я вижда. Рециклиращият сектор обаче вижда наличие на силови групировки в сектора и това стои в основата на кризата с боклука в София и всеки софиянец трябва да знае."

От ГЕРБ атакуваха с таблет и графика.

Младен Шишков, ГЕРБ-СДС: "Това в синьото, колеги, това е фирмата, която в момента почиства София с анекси. Ето я. 5 от 9 зони или 3/4 от територията на града. Какво точно направи Васил Терзиев в борбата с хората с прякори. Какво точно направи. Ето - 3/4 от София се почиства от тях."

От "ДПС - Ново начало" се възмутиха, че ПП-ДБ се опитват да ги въвлекат в чужд скандал.

Станислав Анастасов, "ДПС- Ново начало": "Вие буквално обърнахте София на кочина. Зад кризата с боклука стояло ДПС - да, сигурно! Терзиев, виждам, че ДПС му пречи в София, нищо, че ние нямаме нито един общински съветник. Много интересно как му пречим. Вашият кмет подписва договор именно с тези хора с прякорите. Говорейки за незаконни сметища, докато повечето незаконни сметища няма нито едно, между другото организирано от кмет, единственото в България, доказано такова е в София, организирано от Васил Терзиев."

От "Възраждане" обвиниха Терзиев, че е преди две години е отхвърлил тяхно предложение да се финансира общинското предприятие за извозване на сметта.

Георги Хрисимиров, "Възраждане": Васил Терзиев загуби две години на София в нищоправене в неподготвеност на общинското предприятие да може да извозва боклука, нещо, което ние го говорихме още в самото начало на управлението. Предложихме му, казахме му, че трябва да се дадат пари за общинското предприятие да бъде подготвено за това, защото ще изтекат договорите, но отговорът на Васил Терзиев беше, че не е моментът да ядосваме мафията, ще го мислим като дойде времето. Не ядосахме мафията и провалът с боклука е налице."

Според "Величие" финансови зависимости пречат да се реши проблема.

Красимира Катинчарова, "Величие": "Този разговор наистина излезе от контрол. Да, този проблем наистина е политически. Той има огромни финансови измерения."

Министърът на околната среда призова проблемът да не се политизира и обясни, че с промените в закона България ще избегне наказателни процедури от Брюксел, ще се намали административната тежест. Общините ще бъдат задължени да изградат временни депа за съхранение на отпадъци.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Явно предизборната кампания започна и отново почвате да правите внушения и да манипулирате народните представители."

Снимки: БТА

С гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", ИТН и "БСП - Обединена левица" промени в Закона за управление на отпадъците бяха приети на първо четене.

#кризата с боклука #боклука на София

