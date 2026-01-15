БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След остър спор за кризата в София: НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъци

С гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и „БСП – Обединена левица“ Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците. Повече от двучасовият дебат прерасна във взаимни обвинения между управляващи и опозиция за кризата със сметосъбирането в столицата.

От ГЕРБ, "ДПС – Нова начало" и "Възраждане" обвиниха кмета Васил Терзиев, че заради неглижирането на проблема и отказа навреме да сключи нови договори със сметосъбиращите фирми, сега София е зарината в смет. ОТ ПП-ДБ контрираха, че кризата е следствие на предишни управления на столицата, излъчени от ГЕРБ, които са предали сметосъбирането в ръцете на хора с прякори.

За да защити поправките в закона парламента дойде министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Манол Генов, министър на околната среда и водите в оставка: "Предложеният законопроект е резултат от необходимостта да модернизираме националната уредба, да въведем изискванията на ЕС и да повишим ефективността на управлението на отпадъците. Тази промяна е резултат не само от преодоляване на наказателни процедури от ЕК срещу България за пропуски в транспонирането на европейското законодателство, но е резултат и от много ваши въпроси и констатации за неправилно управление на отпадъците и нерегламентирани сметища. Приемането на този законопроект ще предотврати налагането на санкции върху държавата. Чрез него се изпълняват Стратегията за кръгова икономика и Плана за намаляване на административната тежест. Една от целите ни е да въведем единен електронен документ чрез Националната информационна система за отпадъци. С нея отпада нуждата от подаване на хартиени документи и се подобрява контролът. Въвеждаме разделно събиране на текстилни отпадъци и допълнителен контрол на пластмасови продукти за еднократна употреба. Въвеждаме конкретни санкции за неспазване на наредбата за пластмасите. Разширяваме задълженията на общините, които трябва да изградят поне една допълнителна временна площадка за отпадъци, включително и за строителни такива. Целта е да се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Усъвършенства се режимът на дейности и се разширява контролът. Въвеждат се и допълнителни изисквания към организациите по оползотворяване, включително и към подизпълнителите. Регламентираме дейността пи изтичане на разрешителните. По-строги санкции за нерегламентирани дейности. Нерегламентирането изхвърлян се превърна в национален проблем, а санкциите не са актуализирани от десетилетия. С този ЗИД ги превеждаме към тежестта на нарушенията. Проектът не изисква допълнителни средства от бюджета."

