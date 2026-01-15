БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МОСВ спря работата на дървопреработвателно предприятие във Велико Търново

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град

МОСВ спря работата на дървопреработвателно предприятие във Велико Търново
Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов издаде принудителна мярка за спиране на производство на голямо дървопреработвателно предприятие във Велико Търново. Това съобщи тази вечер кмет на града Даниел Панов във фейсбук.

Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град.

