Търси се кръстник на бебето тигърче в зоопарка в Стара Загора

Зоопаркът в Стара Загора търси име на новото си бебе тигърче и всеки може да се включи. Малката тигрица се роди през ноември миналата година и вече е любимка на посетителите. От екипа търсят силно, красиво и достойно име, което да ѝ отива.

Предложения се събират до полунощ на 21 януари на официалната страница на зоопарка в социалните мрежи. Името, което се повтори най-много в коментарите, ще стане официално.

Ще се изтегли и победител с награда – безплатен вход, специална обиколка с екскурзовод и поглед „зад кулисите“ на зоопарка.