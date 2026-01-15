Емблематичната катедрала „Саграда Фамилия“ е все по-близо до завършване

Приключва монтажът на кръста на кулата на Исус на храма „Саграда Фамилия“ в Барселона. Последният елемент, който остава да се монтира, е горното рамо с фигурата на Христос, дело на италианския артист Андреа Мастровито. Целият кръст ще е с размери 17 метра висок и 13.5 метра широк, колкото пететажна сграда.

Прочутият архитект Гауди работи по базиликата от 1883 г. до смъртта си през 1926 г. Сега, 100 години по-късно, кулата ще стане най-високата сграда в Барселона. След завършването „Саграда Фамилия“ ще има 3 фасади и 18 кули.

Очаква се папата да присъства на тържественото откриване през юни.