2025 е третата най-топла година, откакто се правят измервания

2025 година влиза в историята като третата най-топла година, откакто се правят измервания, след 2024 и 2023. Данните са от доклад на Световната метеорологична организация.

Според анализа на Европейската служба „Коперник“ за първи път три поредни години светът е с над 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха. Това е границата, която държавите обещаха да не преминават с Парижкото споразумение от 2015 г.

В момента глобалното затопляне е около 1.4 градуса над старите нива. Ако тенденцията продължи, критичният праг от градус и половина може да бъде преминат още преди 2030 г. – с десетилетие по-рано от първоначалните прогнози.