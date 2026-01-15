Започва 50-то зимно преброяване на водолюбивите птици в България

В България започва 50-то зимно преброяване на водолюбивите птици. От днес до 18 януари учени, експерти и доброволци ще броят колко и в какво състояние са птиците, които зимуват у нас.

Преброяването обхваща над 320 влажни зони по Черноморието, реки, язовири, езера и блата в цялата страна. Събраните данни помагат на учените да следят промените в популациите и как по-добре да се пазят местообитанията на птиците. Данните се докладват и на международно ниво и са част от официалните оценки за състоянието на природата в България.