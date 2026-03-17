Ученици създадоха бизнес проекти с български продукти

Финалът на националното състезание „Най-добра бизнес идея“ се проведе в Плевен. В него участваха 24 ученици от икономически гимназии от цялата страна.

Участниците разработиха и защитиха свои бизнес проекти, свързани със създаване на международна компания, базирана на български продукти и традиции.

Първото място спечели екип с идея за козметични продукти на основата на шипка. В него участват ученици от Плевен, Русе и Варна.

На второ място беше класиран проект за иновативен безалкохолен спрей с мурсалски чай и мащерка, разработен от ученици от Бургас, София и Гоце Делчев.

Третото място зае идея за компания, която предлага български народни носии, килими и кукерски костюми, създадена от ученици от Монтана, Петрич и Видин.

Победителите получиха купи, награди и грамоти, а в журито участваха представители на бизнеса и образованието.

Състезанието показва, че младите хора в България имат идеи как да превърнат традициите в успешен бизнес.