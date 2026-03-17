Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

Ученици създадоха бизнес проекти с български продукти

Деца
Финалът на националното състезание „Най-добра бизнес идея“ се проведе в Плевен. В него участваха 24 ученици от икономически гимназии от цялата страна.

Участниците разработиха и защитиха свои бизнес проекти, свързани със създаване на международна компания, базирана на български продукти и традиции.

Първото място спечели екип с идея за козметични продукти на основата на шипка. В него участват ученици от Плевен, Русе и Варна.

На второ място беше класиран проект за иновативен безалкохолен спрей с мурсалски чай и мащерка, разработен от ученици от Бургас, София и Гоце Делчев.

Третото място зае идея за компания, която предлага български народни носии, килими и кукерски костюми, създадена от ученици от Монтана, Петрич и Видин.

Победителите получиха купи, награди и грамоти, а в журито участваха представители на бизнеса и образованието.

Състезанието показва, че младите хора в България имат идеи как да превърнат традициите в успешен бизнес.

Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
1
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
2
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
4
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Чувствително застудяване и валежи от дъжд и сняг след средата на седмицата
5
Чувствително застудяване и валежи от дъжд и сняг след средата на...
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
6
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Рекорд: десетки ученици с максимален резултат по финансова грамотност
Рекорд: десетки ученици с максимален резултат по финансова грамотност
Ветерани, ръководители, деца от школата и фенове на "Марек" се включиха в събитието под наслов "Да си спомним славните години на Марек" Ветерани, ръководители, деца от школата и фенове на "Марек" се включиха в събитието под наслов "Да си спомним славните години на Марек"
Най-известният лебед в държавата живее в Приморско Най-известният лебед в държавата живее в Приморско
Деца зад съдебни банки. Сцената е възстановка на юридически казус, която правят десетокласници от смолянско училище Деца зад съдебни банки. Сцената е възстановка на юридически казус, която правят десетокласници от смолянско училище
Екип от ученици от 133 СУ и Първа езикова гимназия създадоха проект за селскостопанство в космически условия Екип от ученици от 133 СУ и Първа езикова гимназия създадоха проект за селскостопанство в космически условия
Новините 16.03.2026 г. Новините 16.03.2026 г.

Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април
Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
