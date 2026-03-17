Рекорд: десетки ученици с максимален резултат по финансова грамотност

Рекорден брой ученици постигнаха отлични резултати в Националното състезание по финансова грамотност. Общо 47 участници са събрали максималните 30 точки от финала, в който са се включили 271 ученици от 5. до 12. клас.

Тази година състезанието отчита и повече участници – над 1400 ученици от 23 региона в страната. За да стигнат до националния кръг, учениците е трябвало да съберат поне 23 точки – значително повече в сравнение с миналата година.

Най-много участници е имало сред петокласниците, като 25 от тях са постигнали максимален резултат. В рамките на състезанието учениците са решавали задачи, свързани с реални ситуации – от управление на джобни пари до банкови кредити и лихви.

Най-добрите участници ще получат стипендии и шанс да се включат в разширения отбор на България за Международната олимпиада по икономика.