Земеделците с 10 дни срок да заявят щети от студовете в началото на месец май

Стопаните, чиито насаждения са пострадали от измръзване или слана в периода 1 - 4 май 2026 г., могат да подадат заявления за оглед и оценка на щетите. Това съобщават от Министерството на земеделието и храните.

Документите се приемат в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, считано от настъпването на климатичното събитие.

От ведомството препоръчват заявленията да се подават възможно най-рано, за да се осигури навременно извършване на теренните проверки от експертните комисии.