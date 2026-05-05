Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?

Силите за специални операции са в постоянна готовност за действие при нарушаване на сигурността в България и региона. Затова е тренировките за тях са интензивни, динамични, с широк спектър от способности. Съвместното командване на силите специалните операции подготвя военнослужещите за реакция при всяка ситуация. Затова сега ще ви ги представим в действие - и във въздуха и на земята.

На тренировъчния полигон край село Чешнигирово специалните сили са на учение, в което се усвояват нови способности за противодействие на заплахи. Конкретната задачата е да се неутрализира работилница за дронове. За да бъдат ефективни, незабележими и да имат предимството на изненадата, мисията започва от въздуха. Със скок с парашут и бойно снаряжение.

С парашути за свободно падане, командосите могат да скачат от 4000 метра и да прелитат големи разстояния. Подготовката за използването им е интензивна и започва на земята. За да се развие до изпълнение на задачи за противодействие на тероризма и хибридни заплахи.

Бригаден генерал Божидар Бойков - командир на СКСО: "Веднъж преодолял страха, човек, който е скочил от самолета, е много по-лесно този човек да преодолее всеки страх. И тези хора са много физически и психически устойчиви на бойното поле. Парашутизмът им дава чувството за принадлежност, към една малка група хора със специфични умения."

А на полигона тактическа група вече навлиза в територия, контролирана от противника. Технологиите променят начина на водене на бойни действия. В употреба влизат безпилотни летателни средства, с които военнослужещите все по-често работят на терен.

"Дроновете на първо място спестяват да изпратиш жив човек на място на терен. Това спестява човешки ресурс, тоест ние пазим хората, защото като можем да изпратим една машина да свърши нещо, което може да свърши човек и е безопасно на първо място го правим. Отделно с дроновете се постига едно доминиране и информацията която добиваме в реално време ни предоставя възможността да взимаме по-адекватни решения, по-навременни решения и по-бързи решения."

Промените в картината военните действия по света променят и изискванията към подготовката на военните у нас. За да са актуални специалните сили са развили собствено производство на безпилотни летателни апарати. В специални лаборатории, с помощта на 3D принтери те правят дронове, които ползват като оръжие.

Бригаден генерал Божидар Бойков - командир на СКСО: "Ние много внимаваме в специалните сили какво ще придобием, защото технологията се развива много бързо в нашето време. Тя е въпрос на седмици и месеци. И ако днес ние придобием технологии и средства , които са последна дума на техниката към днешна дата, само след месеци или година, те може да бъдат неизползваеми."

Овладяване на технологиите и защитата от новите средства за водене на бойни действия са взаимно свързани процеси в обучението в специалните сили. Това, което командването им сега се стреми да развие, е промяна в начина на мислене и действие. И с креативност и иновативност да се изграждат актуални способности за реакция и защита.

Бригаден генерал Божидар Бойков - командир на СКСО: "Силите за Специални операции изпълняват задачи основно на територията на страната във връзка с противодействие на тероризма, противодействие на хибридни заплахи изпълнение на специални задачи по разузнаване и директни дийствия. Извън територията на страната изпълняват задачи или се готвят да изпълняват задачи за спасяване на заложници, за евакуация на хора - цивилни и военни от зони с висок риск."

Тактически групи от българските специални сили са в непрекъснат процес на подготовка и оценка на бойната им готовност по стандарти на НАТО. А за самите военнослужещи принадлежността към елитното формирование е и отговорност и предизвикателство.

"Абсолютно това е било най-голямата мечта на живота ми и всеки ден отивам на работа с усмивка. За мен лично най-вълнуващата част са директните действия, тъй като там рискът за личния състав е най-висок, парашутните скокове имат голяма доза риск в себе си, но воденето на бойни действия е най-рисковата дейност за операторите."

Задачата за специалните сили на полигона край Чешнигирово навлиза във финалната си фаза. След овладяването на сградата, работилницата за дронове на противника е унищожена. Отрядът се оттегля. За да се завърне с победа и изпълнена мисия.

"БНТ: Новите войници с джойстик или с автомат? Бригаден генерал Божидар Бойков - командир на СКСО: И с двете. Може би бъдещето е нещо което ние някой ден ще видим операции които се изпълняват само от автономни системи. Ние вече го виждаме в Украйна това не е бъдеще Това е сега - ежедневие. Но ние не сме още там. За да стигнем дотам, когато автономните системи, дроновете, роботите ще поемат изцяло тази функция да водят война, ние все още трябва да тренираме, да възпитаваме, имаме нужда от войници, които да носят автомат.

Силите за специални операции навлизат в нов етап от своето развитие. За надграждане на способностите им се разработват логистични платформи, с които да се осигуряват боеприпаси и комуникационно оборудване в труднодостъпни райони. И военнослужещите вярват, че с чест и достойнство отново ще бъдат там, където другите не могат.