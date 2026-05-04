МОН: Оценките от матурите са окончателни и не подлежат на промяна

Министерството на образованието уверява, че матурите ще се проведат при ясни правила и гарантирана обективност, а оценките са окончателни и не подлежат на промяна.

Учениците могат да проверяват резултатите си в училището, където са завършили, или през електронната система. Оценената изпитна работа се преглежда на място в училището до 3 работни дни след обявяването на резултатите срещу лична карта и в присъствието на комисия.

Промените идват след решение на Върховния административен съд, което отменя части от наредбата заради процедурни грешки, но не променя начина на оценяване.

Решението важи занапред и не засяга вече проведените матури и техните резултати.