Павел Попов: Разделението с ПП не е разрив, ще работим заедно за президентските избори

Разделянето между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ не означава край на партньорството, а промяна в начина на работа. Това заяви Павел Попов от ДБ в „Още от деня“. Той подчерта, че двете формации остават съмишленици по ключови теми.

Павел Попов, „Демократична България“: „Не става дума за разцепление, а за разделение.“

Той обясни, че решението е продиктувано от променената политическа ситуация и липсата на перспектива за участие в управлението. По думите му, ако е имало реален шанс за съставяне на правителство, подобен ход нямаше да бъде предприет:

„Аз съм сигурен, че ако имаше такава перспектива пред нас, това разделение нямаше да се случи. То се случи, защото перспективите пред нас рязко се промениха, с оглед на абсолютното мнозинство, което получи новата партия. Очевидно е, че трябва да работим дългосрочно. И тази дългосрочна работа вече има малко по-различно измерение в представата на една част от нашите депутати.“

В новия парламент „Демократична България“ разполага с 21 депутати, а „Продължаваме промяната“ със 17. Въпреки че това ги прави по-слаби като обща численост, Попов призова да не се преувеличават негативите:

Павел Попов, „Демократична България“: „Не искам да абсолютизираме негативите на това разделяне.“

Според него има и потенциални ползи:

Павел Попов, „Демократична България“: „Бихме могли да се опитаме да разширим подкрепата си от различни позиции. Аз съм представител на „Демократи за силна България“. Една партия, която е останала в дясно, без да се извинява за това. Безкомпромисно в дясно. И ако имаше съмнение дали има ляво или дясно, те в рамките на демократична България изчезнаха.“

Попов беше категоричен, че двете формации ще продължат да работят заедно по стратегически въпроси, включително при предстоящите президентски избори:

„И двете страни ще спазят своя ангажимент да излъчат общ кандидат за президент.“

По отношение на местните избори той очаква гъвкав подход:

„Моето очакване е да се включват ситуативни коалиции според шансовете в съответната община.“

Като пример беше посочена Варна, където сътрудничеството между ПП и ДБ продължава. Попов подчерта, че въпреки организационното разделяне, политическите различия не са съществени:

Павел Попов, „Демократична България“: „Не мисля, че трябва да се фиксираме върху различията.“

Сред приоритетите на ДБ остават съдебната реформа и борбата с корупцията. Попов заяви готовност за подкрепа на подобни мерки, но и постави условия:

„Готови сме да подкрепим всичко, което е насочено към реформа в съдебната сфера.“

В същото време той изрази притеснения относно външнополитическата посока. По отношение на бюджета позицията на ДБ е за баланс и икономически растеж:

Павел Попов, „Демократична България“: „Искаме разумен бюджет, който стимулира ръста в икономиката.“

Попов коментира и темата за антикорупционната комисия, като предупреди за рискове:

„Няма гаранция, че новата комисия няма да работи като бухалка. Именно това е въпрос на реформите, които трябва да бъдат направени.“

В заключение той подчерта, че въпреки разделението, сътрудничеството между ПП и ДБ ще продължи.

Вижте повече във видеото

